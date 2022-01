Dow neemt kraker opnieuw in gebruik en gaat eind deze week weer affakkelen

Man (60) die dood in auto in het water bij Retranche­ment werd gevonden niet door misdrijf om het leven gekomen

De 60-jarige man uit Sluis die op maandag 8 november dood in zijn auto in het water werd gevonden is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Ook een verkeersongeluk sloot de politie al eerder uit.

20 januari