Dow-medewerkers kunnen straks in kantoor fitnessen

Video 'Dit is waarschijn­lijk de eerste rode wouw van Nederland die door een windmolen is neerge­haald’

13 februari TERNEUZEN - Hij heeft al heel wat roofvogels in zijn handen gehad, maar nog nooit een rode wouw. Bas de Maat uit Hoek vond er zaterdag één, dood, in de Koegorspolder bij Terneuzen. ,,Het is waarschijnlijk de eerste rode wouw in Nederland die door een windturbine is neergehaald.”