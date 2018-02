Dow-medewerker gewond bij lekkage

Oud-president Saakasjvili is tot 2021 niet welkom in Oekraïne

11:46 KIEV (ANP/DPA) - De voormalige Georgische president Michail Saakasjvili, die vermoedelijk in Zeeuws-Vlaanderen verblijft. is de komende jaren niet welkom in Oekraïne. De grensbewakingsdienst ontzegt hem tot februari 2021 de toegang tot het land, zei de partij van de politicus.