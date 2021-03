Dow fakkelt opnieuw extra af na verhelpen procesverstoring

Onderzoek naar Azimi's loopt al meer dan twee jaar - en is voorlopig nog niet klaar

12 maart AARDENBURG - De aanhouding van de broers Azimi uit Aardenburg, afgelopen dinsdag, was het gevolg van een onderzoek dat al in 2018 begon. Dat laat de politie weten. Salar en Sasan Azimi zijn vandaag vrijgelaten, maar blijven verdachte in de zaak.