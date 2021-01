Douane-expediteur heeft de handen vol aan de brexit

Louter positieve reacties na Vesting­cross in Perkpolder: ‘Dit zou een blijvertje kunnen worden’

4 januari PERKPOLDER - Wie dacht dat het parkoers in Perkpolder slechts een slap aftreksel zou zijn van het mooie rondje over de stadswallen van Hulst, kreeg ongelijk. De deelnemers aan de Vestingcross, de belangrijkste bondscoaches en televisiecommentatoren waren zondag lovend over de locatie bij de Westerschelde. ,,Dit zou wel eens een blijvertje kunnen worden.”