Dorpsraad Kloosterzande wil aanpak ‘drugsdealers’, ‘ze komen vanaf de Westerschelde’

Chris van Hoecke ziet het regelmatig als ze 's ochtends haar hond uitlaat bij Perkpolder. ,,Een snel bootje vaart naar een stil liggend schip op de Westerschelde, ter hoogte van Walsoorden. Daarna meert het aan in het haventje van Perkpolder. Daar staan drie of vier auto's te wachten die daarna snel wegrijden via de polders. Auto’s met een Nederlands en Belgisch kenteken.” Of ze getuige is van drugstransport, het dorpsraadlid kan het niet bewijzen. ,,Ik zie ze elkaar nooit een pakske geven.” ,,Maar”, vult voorzitter Robert Asselman haar aan, ,,die gasten staan daar niet om de krant te lezen.”