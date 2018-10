Dorpsraad Draaibrug vertrouwt gemeentebestuur niet meer en heft zichzelf op

Volgens een woordvoerster van de gemeente Sluis wordt juist hard gewerkt aan de uitvoering van een actieplan voor Draaibrug. ,,Volgende week worden er borden geplaatst voor het vrachtverkeer, we zijn met de provincie in gesprek over de weegbrug, we verwachten snel iets te kunnen melden over de tramremise en eigenaren van woningen is gevraagd maatregelen te nemen tegen overlast. We zijn dus heel hard bezig, maar dat kost nu eenmaal wat tijd."