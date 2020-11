Dorpen in West-Zeeuws-Vlaanderen blijven erop hameren: stop de verhuur van tweede woningen

QUOTE 500 Dit zijn de allerrijk­sten van Zeeland: reder Piet Vroon duikelt van 145 naar plek 447 in Quote 500

3 november VLISSINGEN - Een paar jaar geleden stond Piet Vroon nog bekend als de rijkste Zeeuw, met een vermogen van pakweg een miljard euro. Inmiddels is hij flink achteruitgeboerd. In de nieuwe Quote 500, die dinsdag is verschenen, duikelt hij van de 145ste naar de 447ste plaats.