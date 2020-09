Doordeweeks is Eric timmerman, in het weekend zet hij als dj de boel op z'n kop

Toch is Eric niet van plan om bij de pakken neer te zitten. ,,Ik heb alsnog geïnvesteerd in nieuwe spullen. Ik ben de eerste in Nederland met een mediaspeler van Denon. Je hebt hier eindeloos veel mogelijkheden mee. Je kunt samples knippen, plakken en inladen en zo een totaal nieuwe plaat maken. Het is een halve studio in één apparaat”, beschrijft hij enthousiast. De Steense dj maakt nu van de gelegenheid gebruik om uit te vogelen hoe zijn nieuwe speeltje werkt. ‘De hobby blijft’, ten slotte.