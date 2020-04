Doordeweeks hovenier, in het weekend kitesurfer: ‘Op het water voel ik me vrij’

,,Als ik op het water sta, met die vlieger strak in de lucht, dan lijkt alles van me af te vallen. Dat is voor mij het ultieme gevoel van vrijheid”, vertelt Paul van Vuuren (60) uit Zaamslag. Doordeweeks runt hij zijn eigen bedrijf voor tuinaanleg en -onderhoud en in het weekend gaat hij, als de wind het toelaat, kitesurfen aan de Zeeuwse kust. ,,Ik ben vanwege mijn werk voornamelijk op de weekenden aangewezen, maar dan moet het natuurlijk wel waaien. Als het waait, dan ga ik. En dan zoek ik, afhankelijk van waar de wind zit, een goede spot. Is het een zuidenwind, dan ga ik naar Borsele. Bij een noordwest- of zuidwestenwind ga ik naar het Zwin; naar Hoofdplaat of Cadzand-Bad. Daar is het heel erg mooi en weids.”