Doordeweeks buigt Norbert zich over bezwaarschriften, in het weekend bezegelt hij de liefde

Kermis Westdorpe gaat door, maar helaas zonder attracties

13:34 WESTDORPE - Het zou de eerste echte kermis zijn in Zeeuws-Vlaanderen, sinds de coronacrisis losbarstte, de kermis in Westdorpe, maar helaas er komen geen kermisattracties. ,,Maar”, vertelt Loek de Beleir, één van de organisatoren, ,,we gaan er wel een feest van maken.”