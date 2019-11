Doodrijder Westdorpe onvindbaar, rechtszaak uitgesteld

Borrelen in hippe bar Lemonade in Terneuzen

14:47 TERNEUZEN - De jonge onderneemster Angela de Putter uit Terneuzen zag vorige maand haar droom uitkomen. In een voormalige limonadefabriek in de Kandeelstraat in Terneuzen opende ze haar eigen bar Lemonade. Ze schenkt er cocktails, wijn, speciaalbier en gintonic. Vanwege de Dag van de ondernemer zette wethouder Jack Begijn haar vandaag in het zonnetje.