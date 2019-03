Doodgeboren kinderen van Gerard Klapwijk (72) hebben na 50 jaar eindelijk een naam én een rouwadvertentie

Tot 3 februari van dit jaar was het niet mogelijk levenloos geboren kinderen op te nemen in de basisregistratie. De kinderen van Gerard Klapwijk, die in 1969, 1970 en 1973 in respectievelijk Rouveen en Zwolle, waar hij destijds woonde, levenloos ter wereld kwamen, hadden daardoor bijna vijftig jaar lang geen naam. ,,Vorig jaar hoorde ik over de wetsaanpassing. ‘Dit wil ik doen’, dacht ik. Ik wilde mijn kinderen een naam geven, ze zijn het waard bestaansrecht te hebben. Dus heb ik gebeld met de gemeenten Terneuzen en Staphorst om het in orde te maken’’, zegt Klapwijk.