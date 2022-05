Donateurs varen mee tijdens KNRM-dag in Breskens

,,Schipper is toch het mooist", Bram Verhage uit Breskens geeft het gemakkelijk toe. Besturen van een reddingboot is leuk. ,,Al sta ik eigenlijk net zo lief op het dek.” Verhage werd in 1987 al opstapper. Ofwel sindsdien is hij actief op een KNRM-reddingboot. Sinds 2007 is hij KNRM-schipper en mag hij achter het stuur. ,,Nee, geen jongensdroom. Ik ben bij de KNRM gekomen via een vriend waarmee ik bij de EHBO-cursus zat. Zo ben ik er ingerold. Het was niet zoiets als altijd al brandweerman hebben willen worden.”