Doffe knal en opstuivend zand: Engelse vliegtuigbom tot ontploffing gebracht in Waterdunen

Supermark­ten Hulst en Kapelle­brug veranderen van naam

10:15 HULST - Supermarkten in de gemeente Hulst zijn flink aan het klussen geslagen. Maandag heropende Albert Heijn in Hulst na een flinke verbouwing van een week, straks is het de beurt aan de Emté in Hulst en MCD Mangnus in Kapellebrug.