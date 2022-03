Doel voor dummy’s: hoe zat het ook alweer met dat spookdorp aan de Schelde?

Tweetal aangehou­den op verdenking van koperdief­stal

TERNEUZEN - Bij een bedrijf aan de Finlandweg in Terneuzen zijn donderdagnacht twee mannen aangehouden op verdenking van koperdiefstal. Het duo van 48 en 49 jaar oud was bij hun aanhouding in het bezit van gereedschap waarmee kabels geknipt en gestript konden worden.

