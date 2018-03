'Dodendraad' komt terug in het landschap van Zeeuws-Vlaanderen

Stichting Verhalis uit Breda, de initiatiefneemster van het herinneringsproject, heeft vrijwel alle Vlaamse en Zeeuws-Vlaamse gemeenten bereid gevonden mee te werken. Alleen het college van B en W van Sluis is niet zo ver. Wethouder Peter Ploegaert zegt nog een ambtelijk voorstel af te wachten. Het is volgens hem dan ook niet zeker dat Sluis wil meedoen, in tegenstelling tot wat hier eerder is gemeld.



Duitse bezetters van een groot deel van België legden in 1915 de dodendraad aan tegen smokkelaars, spionnen en deserteurs. De draad waarop een dodelijk voltage stond, liep langs de hele Belgisch-Nederlandse grens. In november 1918, nadat Duitsland de strijd in West-Europa had verloren, is het obstakel snel verwijderd.



De bedoeling is dat de witte krokussen op het tracé worden geplant door leerlingen van basisscholen aan beide kanten van de grens. Dat is in oktober gepland. Ook is een dodendraad-fietsroute in de maak die 1 juni klaar moet zijn.