Dodelijk ongeval bij Hoofdplaat

Sterren­chefs Syrco Bakker en Frederic Kole voeren online barbecue­strijd

13:10 TERNEUZEN - Tweesterrenchef Syrco Bakker (Pure C in Cadzand-Bad) gaat maandag online de strijd aan met Frederic Kole van het Terneuzense barbecuebedrijf Yakiniku. Beiden bereiden ze barbecuegerechten waarin ze bier van de brouwerijen Dutch Bargain in Groede en Kees in Middelburg verwerken.