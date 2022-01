Dode en zwaargewonde door ongeval waarbij auto in brand vliegt in Terneuzen

Officier van justitie moet besluiten over drie snelheids­dui­vels bij Clinge

CLINGE - Op de Woestijnestraat in Clinge gingen zondagmiddag drie automobilisten de fout in. Twee bestuurders reden ver boven de toegestane snelheid van 80 km/u. Een derde bestuurder reed te hard én bezat een rijbewijs dat in Nederland niet geldig is.

10 januari