Dode bij brand Koewacht is 94-jarige bewoonster

KOEWACHT - Het dodelijk slachtoffer van een grote woningbrand in de Nieuwstraat in Koewacht gisteravond, is de 94-jarige bewoonster. Dat heeft de politie vrijdagochtend bevestigd. Gisteravond had de politie al het vermoeden dat het slachtoffer de bewoonster was, maar dat is deze ochtend officieel vastgesteld.