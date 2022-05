Dit wil Sluis de komende vier jaar voor elkaar krijgen: minder toeristische verhuur en gratis kinderopvang

Thema 1: wonen

Een onderwerp dat in heel Nederland leeft en zeker ook in Sluis. Er zijn te weinig huizen voor starters en ouderen en de prijzen zijn hoog. Bijkomend probleem in West-Zeeuws-Vlaanderen is dat veel woningen worden gekocht als vakantiewoning of voor de verhuur aan toeristen. In het coalitieakkoord staat hoe de regerende partijen de knelpunten willen oplossen. Allereerst beloven ze huizenbouw voor alle doelgroepen, in alle dorpen. Minstens 845 huizen moeten er uiterlijk 2030 gebouwd zijn. En ze willen het tweede woningbezit en toeristische verhuur in de dorpskernen aan banden leggen. Een zelfbewoningsplicht voor sommige projecten en voorrang voor eigen inwoners, is geen taboe.