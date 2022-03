Dit stukje grond brengt mensen bij elkaar in Hulst

In Volkstuin voor Elkaar in Hulst wordt hard gewerkt op zaterdagochtend. Het voorjaar is begonnen en dat betekent dat er weer activiteit is in de tuintjes. Met een muziekje, koffie en koeken erbij wordt eerst het gemeenschappelijke deel aangepakt, onder de vlag van NL Doet. ,,We beitsen de tafel, het tuinhuis en we knappen het terras op", zegt Jolanda Roos. De jaarlijkse vrijwilligersactie van het Oranje Fonds en de start van een nieuw seizoen is niet de enige reden dat tuinders samen komen. De volkstuin is een ontmoetingsplek.