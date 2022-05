Dit kunt u de komende jaren verwachten in de gemeente Terneuzen

Het bestuursakkoord is bereikt tussen de partijen TOP/Gemeentebelangen, VVD, CDA, PvdA en GroenLinks. Zij gaan de gemeente de komende jaren besturen met vijf wethouders. Tijdens de onderhandelingen over het akkoord is het een kwestie van geven en nemen; niet alles wat een partij in verkiezingstijd voor ogen had, kan waarheid worden. Simpelweg omdat de andere partij er heel anders over kan denken. Maar welke kant gaan ze dan wel samen op?