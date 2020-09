Dit is waarom Hulstenaar Hans de tunneltol níet wil afschaffen

Kof­fieTruuk maakt busstation Terneuzen een stuk gezelliger

15:27 TERNEUZEN - Het busstation Westerscheldetunnel in Terneuzen is er een stuk(je) gezelliger op geworden, althans op drie dagdelen in de week. De zussen Catelijne en Annechien Quaak staan er dan met hun KoffieTruuk. ,,De reacties zijn louter positief”, zeggen ze donderdagochtend.