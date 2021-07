Dit is het ingrijpendste scenario voor Perkpolder: ‘We nemen geen enkel risico meer’

Dat was even schrikken. Een maand geleden trof een boer twee dode koeien aan in een weiland bij de Westdijk in Bunschoten. Die is vijf jaar geleden versterkt met thermisch gereinigde grond (TGG). Kort na de aanleg was de kalversterfte bij een andere boer onverklaarbaar hoog. Hoewel er toen, net als nu, geen verband is aangetoond met de TGG in de Westdijk, ging er wel een balletje rollen, omdat er uit het gebied ook andere meldingen kwamen van vervuiling. Uit de nieuwe steunberm van de dijk, die was aangelegd met grond die door verhitting zou moeten zijn schoongemaakt bij Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM), lekten zouten en metalen in het grondwater. ,,We hebben niet de grond gekregen waarvan we dachten dat we die zouden krijgen", zegt projectleider Erwin Klerkx van Waterschap Vallei en Veluwe.