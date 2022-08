Dit is er komend weekend te doen tijdens de Visserijfeesten in Breskens

Blij was vooral het Visserijcomité en zijn voorzitter Luciën van den Broecke. ,,In de zomer van 2021 kregen we even een klein beetje moed toen er ineens een kans was. Geen groot feest, maar wel een braderie en een kermis. Maar ook dit mislukte. Wat er over bleef? Een kleine kinderkermis.” En nu? ,,Nu is er eindelijk weer van alles te doen”, aldus Van den Broecke. ,,Maar, nog steeds in een aangepaste vorm en met de nodige strenge veiligheidseisen.”