Discotheek Poly Pam: wie kreeg daar nou niet zijn eerste kus?

De disco is alweer 42 jaar passé, maar gaat op de Dijkfeesten voor heel even weer open. Op zaterdag 4 juni is er een reünie tijdens de Dijkfeesten. Dat betekent van de eerste tot de laatste minuut een feest van nostalgie. Oude bekenden, dj’s van toen, nummers uit de late sixties en jaren 70... En in de avonduren gooit gitarist Gino Buysrogge er met zijn coverband The Bulldoze Band nog een schepje bovenop. Poly Pam-stelletjes Benny (70) en Emmy (67) en Bennie (68) en Marian (67) kunnen haast niet wachten. ,,Als Poly Pam er niet was geweest, had ik Benny nooit leren kennen”, vertelt Marian.