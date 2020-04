Dirigent Anton de Kort: ‘Je probeert over te brengen wat je hoort en voelt’

Als Anton de Kort dirigeert, gebeurt er iets. Hij lijkt de hele wereld om zich heen te vergeten, terwijl zijn handen soepel de maat slaan en zijn hele lijf als vanzelf meedoet. Hetzelfde gebeurt als hij over muziek praat: zijn handen ‘praten’ mee, terwijl hij vol enthousiasme onder woorden brengt hoe muziek hem raakt. We treffen elkaar op een bijzonder moment, normaliter is de Hulstenaar een drukbezet man. Hij leidt drie koren in Zeeland en bereidt, naast repetities en vergaderingen, ook concerten of vieringen in de kerk voor. Vanwege het coronavirus ligt de agenda ineens wijd open: alle koorrepetities, kerkdiensten en andere muzikale activiteiten liggen stil. Een rare gewaarwording. Het gesprek vindt plaats in Baudeloo, de thuisbasis van de Zeeuwse Muziekschool in Hulst waar Anton jarenlang regiodirecteur was. Hij repeteert er wekelijks nog steeds met de Cantorij der Basiliek. Het gebouw voelt voor hem als een tweede thuis, nu is het er leeg en stil.