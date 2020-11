Directeur van aan-z voorlopige winnaar van machtsstrijd met politiek Terneuzen

De Terneuzense gemeenteraad vergaderde donderdag tot ver na middernacht over de kwestie. Wat het verwarrend maakt, is dat niet de gemeenteraad, maar het bestuur van aan-z over de directeursbenoeming gaat. Dat bestuur nam, nog met wethouder Paula Stoker als voorzitter, 12 oktober het besluit Van der Windt vanaf 2021 een vaste aanstelling te geven tegen een salaris in schaal 15 van de cao sociaal werk (maximum 10.366 euro bruto per maand).