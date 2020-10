Directeur Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen geridderd

Zorgen in Hulst over vervuilde zeedijk Perkpolder

11:43 PERKPOLDER - Een rapport over de nieuwe zeedijk bij Perkpolder doet wenkbrauwen fronsen in de Hulster raad. HulstPlus is ervan geschrokken en SP wil weten wat de inzet van Hulst is bij een gesprek met Rijkswaterstaat.