Directeur en leidinggevende Dethon stappen op na rapport financiële misstanden

Volgens het onderzoek van Deloitte Forensic & Dispute Services zou er sprake zijn ‘een individuele afspraak over vergoedingen in de vorm van persoonlijk gebruik van materiaal en werkuitvoering via Dethon'. Vanwege de privacy wordt niet duidelijk gemaakt wie nu precies waarmee in de fout is gegaan.

,,Er is een leidinggevende geweest die buiten de lijntjes heeft gekleurd en een algemeen directeur die zijn verantwoordelijkheid neemt”, omschrijft Terneuzens wethouder Jurgen Vervaet, voorzitter van het algemeen bestuur van Dethon. ,,Dit zou je in een familiebedrijf tien jaar geleden nog verwachten, niet in een modern professioneel geleid bedrijf. De algemeen directeur heeft ervoor gekozen zijn verantwoordelijkheid te nemen. Bijna een politiek besluit. Hij vindt dat hij dit had moeten zien.”

Rectificatie

Jean-Paul Casteleijn, fractievoorzitter van de SP in de Terneuzens raad vind een rectificatie aan de orde. Zijn partij presenteerde eind oktober vorig jaar een zwartboek over Dethon met klachten over de cultuur en gang van zaken bij het werkbedrijf. Bureau Berenschot constateerde eerder dat er -anders dan het zwartboek stelde- geen sprake was van een angstcultuur. In het nu gepresenteerde rapport van Deloitte ziet hij erkenning. ,,Wij zijn wel neergezet als druktemakers, we voelen ons gepiepeld want er zijn wel degelijk dingen gebeurd die het daglicht niet kunnen verdragen. Dat de algemeen directeur nu opstapt siert hem maar het had van mij niet gehoeven.”

Quote Er is een leidingge­ven­de geweest die buiten de lijntjes heeft gekleurd en een algemeen directeur die zijn verantwoor­de­lijk­heid neemt Jurgen Vervaet, wethouder en voorzitter algemeen bestuur Dethon

Wat Casteleijn betreft is het hiermee niet afgedaan. ,,Ik wil hierover wel een ingelaste raadsvergadering vragen. We kunnen hiermee niet zomaar even het reces ingaan.”

,,Van mij mag de SP best om een raadsvergadering over de zaak vragen", reageert wethouder Vervaet. ,,Ik vraag me alleen af of hij er veel mee opschiet. Ik ga geen namen noemen, het onderzoek is vertrouwelijk en anoniem. We zijn blij met de katalysator die het zwartboek was maar dit is niet iets waar politiek over bedreven moet worden.”

Rust

Volgens Vervaet zijn de mensen van Dethon meer gebaat met rust in de tent. ,,Rust, daar hebben de mensen nu behoefte aan na een tijd van corona, onderzoeken, opnieuw corona en nu dit. Laten we nu de strijdbijl begraven. Ik heb geen zin in een welles/nietes-spelletje met de SP.”