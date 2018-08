Directeur Clavis: duurzaamheid prima, maar niet ten koste van huurders

Optreden op Sziget voelde een beetje als thuis

10 augustus BOEDAPEST - De zussen Donna (22) en Nina (16) de Krijger uit Hoek zijn op muziekfestival Sziget in Boedapest. Daar mochten ze, als duo Young Acoustic, gisternacht optreden. We volgen hun belevenissen in een vierdelige serie. Vandaag deel drie.