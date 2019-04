Dieven stelen peperdure GPS-systemen uit tractoren in West-Zeeuws-Vlaanderen

Marathon van Zeeuws-Vlaanderen is volledig in balans

10:37 TERNEUZEN - Met bijna 700 inschrijvingen is de Marathon van Zeeuws-Vlaanderen één van de middelgrote wedstrijden van 42,195 kilometer in Nederland. ,,We staan hiermee op de vijfde à zesde plaats”, zegt Arnold Boonman, voorzitter van het organisatiecomité. ,,Daarmee doen we het prima.”