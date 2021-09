Dieven lopen tegen de lamp na slingerende rit door Groede

Agenten vermoedden rond 2.30 aanvankelijk te doen te hebben met een bestuurder onder invloed. Bij controle ruiken ze een wietlucht in de auto. De bestuurder, een man van 47 met onbekende verblijfplaats, kan bovendien zijn rijbewijs niet laten zien. Voor de agenten is dat aanleiding de auto nader te onderzoeken.



In de auto wordt een tas gevonden met daarin gereedschap, een reciprozaag en twee katalysatoren. Noch de bestuurder, noch zijn passagier, een 39-jarige man uit Enschede, kan verklaren wat die zaken in de auto doen.



De mannen zijn aangehouden, de vermoedelijk gestolen spullen en de auto zijn in beslag genomen. In het dashboardkastje werd ook nog een kleine hoeveelheid hennep gevonden.