Dieven boren gat in benzinetank van Paul en Anneke uit Hulst. Kosten: bijna 700 euro

Anneke Taelman (68) vertelt hoe haar echtgenoot Paul de deur van hun appartementencomplex in Hulst achter zich dichttrok om naar zijn werk te rijden. ,,We hebben twee auto’s en slechts één plek in de garage. De andere zetten we daarom op parkeerplaats Havenfort.’’

Die andere wagen is een rode Volkswagen Polo. ,,Mijn man zag de benzinemeter op nul staan, maar ging ervan uit dat die kapot was. Hij kwam terug om dat te vertellen’’, zegt Anneke. ,,Ik moest meteen denken aan de benzinediefstal op het Galgebolwerk, hier vlakbij. Daar had ik in het weekend op Facebook iets over gelezen. ‘Nu is bij het ons raak’, dacht ik. ‘Nee, nee’, zei mijn man, waarna hij vertrok. Een paar kilometer verderop viel de auto alsnog stil.’’