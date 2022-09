Dierenspeciaalzaak van familie De Bruijn in Hulst haalt 50-jarig jubileum nét niet, zoon Coen verkoopt familiebedrijf een jaar eerder

,We hebben gouden tijden meegemaakt toen seksshops en banken nog massa’s mensen naar Hulst trokken”, vertelt Coen de Bruijn (52). Belgen weten de dierenspeciaalzaak van de familie De Bruijn in die jaren óók goed te vinden. Na zware coronajaren stopt Coen de Bruijn met familiebedrijf Pets & Co De Bruijn in Hulst. Hij is klaar met zeven dagen per week werken. Toch voelt het voor hem vreemd een vertrouwde plek te verlaten.

,,Ik speelde altijd op de stadswallen, heb er met vriendjes heel wat kattenkwaad uitgehaald.” Coen groeit op in het huis achter en boven de zaak aan de Gentsestraat in Hulst. Zijn ouders, Annie en Etiënne, beginnen er in 1973 ‘Zaadhandel Etiënne de Bruijn’. Ze verkopen ook vogelzaad en van lieverlee komen er andere dierbenodigdheden bij. Annie runt de winkel die helemaal dierenspeciaalzaak wordt, Etiënne verkoopt zaden en planten op de markt.

Annie en Etiënne krijgen drie zoons en een dochter maar vooral Coen werkt veel mee in de zaak. ,,Voer uitponden, kleine zakjes diervoeding uit grote zakken halen, dat heb ik vanaf mijn 14de heel veel gedaan.” Hij gaat studeren en denkt nog even over een andere loopbaan, buiten het familiebedrijf. Maar als zijn moeder hem eind jaren ‘90 bijna smeekt mee te komen helpen in de winkel, doet hij dat.

Sinds 1997 zit Coen fulltime in de zaak en in 2004 neemt hij die helemaal over. Annie stopt dan in de winkel. Coen bouwt de winkel uit, het woongedeelte verdwijnt, zijn ouders gaan ‘in de polder’ wonen. Coen opent in 2016 een tweede winkel in Sluis, ‘een boutique met vooral spullen voor honden’ en hij begint een hengelsporttak.

Zeven dagen per week werken, daar is Coen mee opgegroeid en daar gaat hij mee door. Met drie takken in de zaak is er altijd wel wat te doen. Ook omdat hij bij ziekte onder personeel de gaten ook opvult.

Mannen met mitrailleurs en klappen in coronatijd

In 2019 verbouwt Coen de zaak in Hulst flink. Binnen een jaar komt corona. ,,In Sluis waren alleen de drogist, de supermarkt en ik nog open, als ‘essentiële winkels’, maar de grens wordt afgezet met betonblokken, er staan mannen met mitrailleurs aan de grens. Er komt geen Belg meer naar Sluis of Hulst, het is heel onwerkelijk.” De omzet van Pets & Co gaat onderuit. Die donkere periode zet Coen aan het denken.

Tijdens een verregende vakantie in Zandvoort aan Zee in juli 2021, praat Coen met zijn vrouw, Yvonne Barendswaard. ,,Zou je het nog wel allemaal blijven doen?”, vraagt ze hem, nadat hij zijn hart heeft uitgestort. Hij begint na te denken over verkoop van de zaak.

Afgelopen voorjaar loopt iemand van diersuper Jumper binnen bij Coen de Bruijn. ,,Ze hadden interesse om mijn zaak en het personeel over te nemen.” Door coronajaren kan hij niet de mooiste omzetcijfers laten zien. Dat beïnvloedt de verkoopprijs, maar hij zet toch alles op een rij.

Wat Coen meeweegt is dat zijn zoon en dochter niet in de zaak willen. ,,Cas wil dolgraag kok worden en Renée studeert communicatie in Tilburg.” Coens vader Etiënne is meteen vóór een verkoop. ,,Als je de kans krijgt, verkopen”, had hij al vaker tegen Coen gezegd. Coens 75-jarige moeder Annie heeft er meer moeite mee. Coen kan zich het ook wel voorstellen. ,,De zaak was haar winkel en als gezin groeiden we hier op, er liggen zoveel herinneringen hier.”

Volledig scherm Coen de Bruijn gaat stoppen met Dierenwinkel Pets & Co in Hulst. Zijn familie begon in 1973 een winkel aan de Gentsestraat in Hulst. Jumper neemt De Bruijns dierenspeciaalzaak over. De Bruijn houdt het pand, hij wil het gaan verhuren. © Anne Hana

A-locatie

Coen de Bruijn verkoopt de zaak aan Jumper. Dit weekend, op 1 en 2 oktober, is het laatste weekend van Pets & Co de Bruijn Hulst. Dinsdag start Jumper in het pand van Pets & Co aan de Gentsestraat. Maar op termijn gaat Jumper naar een groter pand aan de Absdaalseweg 5 in Hulst, naast de Action.

Coen houdt het pand aan de Gentsestraat en wil dat gaan verhuren. ,,Op zo’n A-locatie bij de Gentse Poort, komt het vast goed”, zegt hij. De komende tijd begeleidt hij Stefan van der Wielen die de hengelsporttak van hem wil overnemen. Dat wordt een ‘shop in shop’ bij Jumper, is het plan. Coen de Bruijn gaat ook verder met de zaak Pets & Co in Sluis.