Dierenbescherming neemt 25 verwaarloosde herdershonden in beslag in IJzendijke

IJZENDIJKE - Bij een voormalige fokker in IJzendijke hebben inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming en de politie 25 herdershonden in beslag genomen. De dieren waren verwaarloosd, sommige ziek en de hokken zwaar vervuild.

De inval vond afgelopen vrijdag plaats, maar is nu pas bekendgemaakt. Volgens Esther Boot van politie Zeeland en Niels Dorland van de Dierenbescherming komt het in Zeeland zelden voor dat zoveel verwaarloosde dieren in een keer worden weggehaald. Dorland: ,,Het was er echt verschrikkelijk. Die stank...”

De eigenaar van de voormalige kennel wacht vervolging. De rechter besluit wat er met hem en de honden gaat gebeuren. De honden zijn nu allemaal elders ondergebracht om medisch onderzocht te worden en aan te sterken.

Provisorisch

Volledig scherm © LID De verdachte fokte voorheen herdershonden, maar hield de honden die hij niet verkocht. Dat werden er uiteindelijk steeds meer en hij begon provisorisch hondenhokken in elkaar te timmeren. Het hout is slecht schoon te houden en de hokken vervuilden. Ook aan ventilatie en frisse lucht ontbrak het in de hondenverblijven.

Een deel van de honden is volgens de inspectie min of meer ‘gezond’. Enkele honden vertonen wel gezondheidsproblemen of hebben last van het zogeheten ‘kennelsyndroom’. Dorland: ,,Honden die als pup niet gesocialiseerd zijn en daardoor slecht kunnen omgaan met de buitenwereld.”

De ex-fokker kreeg volgens Dorland al eerder een waarschuwing. ,,Het gaat hier niet om een particulier die aan het 'verzamelen’ van dieren was geslagen en bij wie het vervolgens boven het hoofd was gegroeid. Deze man was al gewaarschuwd. Desondanks is het tragisch, zowel voor de honden als voor hem.”