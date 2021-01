Diefstal na dreigen met mes in winkel Hulst

SGP’er Joan van Burg zit niet in de politiek om te scoren: ‘Dat is wel saai hè’

9 januari In een tijd waarin mensen steeds meer tegenover elkaar komen te staan, zoekt politicus Joan van Burg (SGP) liever naar verbinding. ,,In de Bijbel staat: ‘Zalig zijn de zachtmoedigen.’ Er staat niet: ‘Zalig zijn de juristen.’ Dat is echt niet voor niks.”