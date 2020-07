Deze zomer waterbuffels in Saeftinghe

Het Zeeuwse Landschap en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid zijn een driejarig samenwerkingsproject aangegaan om een proef met waterbuffelbegrazing uit te voeren. Een kleine groep dieren (ongeveer 7 bij de start) zal vanaf eind juli/begin augustus in Saeftinghe een hectare of 20 verruigd schor gaan begrazen. In de herfst en winter zullen de dieren (jaarlijks) de Vlaamse Verrebroekseplassen gaan begrazen om zo de verruiging van dat gebied tegen te gaan. In de voorjaren en zomers lopen de dieren in Saeftinghe. Die dieren zijn eigendom van en vallen onder de verantwoordelijkheid van Free Nature. De waterbuffels zijn afkomstig uit de Noordwaard (Biesbosch) waar ze reeds voor natuurlijke begrazing zijn ingezet.