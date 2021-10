Deze zeldzame beestjes streken afgelopen jaar neer in Zeeuws-Vlaanderen

Een klein, maar héél bijzonder nachtvlin­der­tje is ontdekt in de Clingse bossen

21 oktober CLINGE - Een klein, maar héél bijzonder nachtvlindertje is ontdekt in de Clingse bossen. De zeldzame agaatlichtmot is in Nederland amper en in Zeeland zelfs nooit waargenomen, tot nu. ,,Hier doen we het allemaal voor!”