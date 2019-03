Deze twaalf artiesten komen naar Vestrock

Politie rolt drugslab in aanbouw op in Philippine

17 maart PHILIPPINE - In een vrijstaande loods aan de Dijckmeesterweg in Philippine is zaterdagmiddag een drugslab in aanbouw aangetroffen. De politie vond er een grote hoeveelheid chemicaliën, waarvan bekend is dat deze gebruikt worden voor het maken van synthetische drugs. Een 58-jarige man uit Arnhem is aangehouden.