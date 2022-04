Deze mensen kregen een lintje in de gemeente Terneuzen

Dit zijn de mensen die vandaag een koninklijke onderscheiding hebben gekregen in de gemeente Terneuzen plus de activiteiten in heden en verleden waarom zij de lintjes hebben ontvangen.

Rien van Weele uit Terneuzen. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Gymnastiekvereniging Eendracht Maakt Macht (EMM) te Terneuzen: 1982 – heden: betrokkene ondersteunt bij het onderhoud van de accommodatie, de jaarlijkse schoonmaak en de opbouw- en het afbreken bij uitvoeringen en wedstrijden. Daarnaast ontwerpt hij de wedstrijdplattegrond, de materialenlijsten en het scoreverwerkingsprogramma. 1994 – heden: jurylid bij turnwedstrijden op clubniveau, in het rayon ZeeuwsVlaanderen en regionaal- en districtsniveau. 2005 – heden: betrokkene verzorgt de ledenadministratie en ondersteunt de penningmeester. 2000 - 2019 bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie regio ZuidWest. Betrokkene was lid van de bondsraad en lid van de landelijke werkgroep wedstrijdzaken

Nel van Weele-van Duivendijk uit Terneuzen. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

1976 – heden: bestuurslid (1982-2004) en secretaris (2004-heden) van en vrijwilliger bij de Gymnastiekvereniging Eendracht Maakt Macht te Terneuzen. Betrokkene fungeert als trainer en jurylid. 1990 – heden: vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (en rechtsvoorgangers). Betrokkene was lid van de landelijke productgroep Acrogym (1990-2000 en lid van de landelijke productgroep Turnen Dames (2000-2010). Sinds 2005 is zij lid van de werkgroep Turnen Dames regio Zuid-West Nederland, van waaruit zij fungeert als wedstrijdleider (2005-heden). 2013 – heden: penningmeester van de dansgroep De Vierschaar te Evergem. Ook draagt betrokkene bij aan het organiseren van verenigingsactiviteiten, zoals het Kerstbuffet en de Nieuwjaarsreceptie.

Marien Meijer uit Terneuzen. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

1990 – heden: penningmeester en waarnemend voorzitter (2007-heden) van de Gymnastiekvereniging Eendracht Maakt Macht te Terneuzen. Hij onderhield/onderhoudt de externe contacten, met name die met de gemeente en beheerders over een nieuwe accommodatie in 2002 en over het onderhoud. Hij fungeerde tevens als jurylid bij wedstrijden (1995-2005).

Cees van Houwelingen uit Terneuzen. Lid in de Orde van Oranje-Nassau. (krijgt lintje later uitgereikt)

1999 – heden: vrijwilliger bij de Zwem- en Poloclub De Schelde te Terneuzen. Betrokkene fungeerde tot 2019 als hoofdtrainer en is sinds 2019 actief als trainer van de ‘masters’. Daarnaast organiseerde hij mede de toernooien. 2019 – heden: vrijwilliger bij de Stichting Present, de stichting organiseert vrijwilligersactiviteiten bij particulieren en organisaties, te Terneuzen. Betrokkene verricht klussen bij hulpbehoevenden. Het bedrijf DOW Chemical, waar betrokkene werkzaam is, zet zich ook in voor de stichting en betrokkene fungeert hiertoe als contactpersoon.

Ina Deij-Wieland uit Zuiddorpe. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

1992 – 1997: secretaris van de cliëntenraad van het verpleeghuis Ter Schorre te Terneuzen, thans onderdeel van de Stichting voor Regionale Zorgverlening. 1999 – 2019: lid van het stembureau Zuiddorpe van de gemeente Axel, later de gemeente Terneuzen. 2003 – 2007: secretaris van de Dorpsraad Zuiddorpe. Betrokkene was verantwoordelijk voor het groen en de verkeersborden 2009 en 2013: tentoonstellingen houden. Betrokkene heeft twee tentoonstellingen gehouden: de tentoonstelling ‘Reizen per Zeppelin’ (2009) in het streekmuseum Het land van Axel en de tentoonstelling ‘Unieke oranje expositie’ (2013) op het bedrijventerrein en in het voormalig stadhuis te Axel. 2012 – heden: penningmeester van en vrijwilliger bij de Stichting KatteKUS te Sluiskil. 2012 – heden: kerkenraadslid (tot 2021), scriba en lid van het moderamen van en vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Axel. Betrokkene was bezoekouderling en coördinator van de weeksluitingen in de Vurssche. Daarnaast zet(te) zij zich in voor de ledenadministratie.

Josée van der Ploeg-Delissen uit Axel. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

2003 – heden: penningmeester (2003-2021), voorzitter (2010-2021) en vicevoorzitter (2021-heden) van KBO-PCOB-Axel. Daarnaast draagt betrokkene bij aan het organiseren en uitvoeren van activiteiten en hield/houdt zij de ledenadministratie bij. Verder was zij in de periode 2014-2017 voorzitter van de kring Groot Terneuzen en bestuurslid van KBO Zeeland. 2004 – 2014: lid van de werkgroep Ledenwerving van KBO-Zeeland. 2014 – heden: vrijwilliger bij het Gregoriuscentrum van Stichting Beheer Welzijnsaccommodaties Axel. Betrokkene is (mede)verantwoordelijk voor de verhuur en de planning en zij onderhoudt de contacten met huurders van het centrum en houdt toezicht op het gebruik. Voorzitter van de activiteitencommissie van aan-z, een organisatie voor o.a. kortdurende jeugdhulp en maatschappelijke dienstverlening

Gerda Meems-van Aken uit Zuiddorpe. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Decoranda is sinds 2007 zelfstandig ondernemer en eigenaar van de creatieve zorgboerderij ‘De Vier Elementen’ te Zuiddorpe. Daarvoor was zij in de periode 2000-2003 werkzaam via de Gemeente Terneuzen op het terrein van sociale activering. In deze hoedanigheid was zij aangesteld als gastvrouw in een buurthuis en bedrijfsleider in een kringloopwinkel. Betrokkene begon samen met haar inmiddels overleden partner de eigen onderneming als dagbesteding voor getraumatiseerde mensen, in het bijzonder vrouwen die, vaak door diverse omstandigheden, tot de sociale minima behoren. Zij begon in 2007 als begeleider bij de zorgorganisatie Balans te Sas van Gent en startte in 2007 de eigen onderneming te Zuiddorpe. Zij is sindsdien activiteitenbegeleider en zet zich in om cliënten weer mee te laten doen in de maatschappij en te bouwen aan hun eigenwaarde. Verder gaat zij mee naar begrafenissen en begeleidt indien nodig de cliënten bij externe afspraken. Op de zorgboerderij komen de cliënten tot rust en voelen zich veilig. Zo voorkomt zij dat mensen in geestelijke nood ‘tussen wal en schip’ vallen. Inmiddels runt mevrouw Meems-van Aken het bedrijf samen met haar dochter. Tijdens de coronapandemie zette zij zich in om contact te houden met de cliënten, om dagbesteding aan huis aan te bieden en hen eventueel van eten te voorzien.

Emmy van Remoortele-de Cock uit Koewacht. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

1995 – heden: vrijwilliger bij de parochie H. Maria Sterre der Zee (en diens rechtsvoorgangers) te Koewacht. Betrokkene is contactpersoon en vraagbaak. Daarnaast ondersteunt zij de koster en toen de werkgroep eerste communie stopte, zorgde betrokkene dat de pastores de hulp kregen om de continuïteit te verzekeren. Daarenboven organiseert zij gezinsvieringen, barbecues en de reis voor vrijwilligers. Tevens verzorgt zij de corona-administratie en is zij lid van het ontsmettingsteam. Voorts verricht zij hand en- spandiensten en springt zij bij waar nodig. Vrijwilliger bij de basisschool De Vlaswiek te Koewacht. Betrokkene is overblijfkracht en begeleider van de schoolreizen. Tevens organiseert zij bezoekjes voor kleuters aan de boerderij. Voorts is zij jurylid bij de carnavalsoptocht en bij de voorleeswedstrijd.

Els de Caluwé - de Schepper uit Koewacht. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

1987 – 2020: vrijwilliger bij de RK Philippus en Jacobus kerk te Koewacht, inmiddels opgegaan in Parochie H. Maria Sterre der Zee te Oost ZeeuwsVlaanderen. Ze was onder meer lid van het kerkbestuur en ging voor bij zowel woord- en communiediensten als uitvaartdiensten van de hele parochie. Ze fungeerde als lector en opende dagelijks de kerk zodat bezichtiging mogelijk was. Gesteld wordt dat ze door de jaren heen zowat iedere taak binnen de geloofsgemeenschap voor haar rekening heeft genomen. Daarnaast fungeert betrokkene sinds 2018 als collectant voor het Longfonds en de Hartstichting.

Marleen Boekhorst-de Reu uit Biervliet. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

1980 – 2012: bestuurslid van en vrijwilliger bij de Zwemvereniging De Braakman en Zwemvereniging Scheldestroom. Betrokkene begeleidde de sporters tijdens de wedstrijden, organiseerde de wedstrijden en droeg zorg voor de ledenadministratie. Na de opheffing van De Braakman stapte zij over naar Scheldestroom. 2005 – 2020: secretaris van de Koninklijke Muziekvereniging Harmonie te Biervliet. Betrokkene hield de ledenadministratie bij, bond de muziek in en wierf nieuwe leden en fondsen. Zij haalde het oud papier op en ondersteunde bij de jaarlijkse wafelbakactie.

Cora Hoffmann uit Terneuzen. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Decoranda was sinds 1973 tot aan haar pensionering in 2021 werkzaam bij het ziekenhuis ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen. Zij begon als verpleegkundige en werd in 1991 hoofd van de afdeling IC/CCU. In 2004 werd zij tevens hoofd van de spoedeisende hulp. In de regio was sprake van een schaarste in de arbeidsmarkt en een sterk toenemende vergrijzing. Zij speelde een grote rol bij de ontwikkeling van de IC en de SEH binnen het ziekenhuis. Zij bouwde de SEH uit van een acute polikliniek, die alleen geopend was tijdens kantooruren en met een oproepbare verpleegkundige voor de avond, nacht en weekenden, tot een volwaardige afdeling die 24 uur per dag geopend is. De IC bouwde zij uit van zes bedden met één beademingscapaciteit tot negen bedden, waarvan zes beademingscapaciteit hebben. Gesteld wordt dat beide afdelingen duidelijk haar stempel dragen. Zij leverde tevens een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan de samenwerking met ziekenhuizen in de regio. Tijdens de coronapandemie speelde zij een cruciale rol in het opschalen van de IC, omdat ook andere regio’s patiënten naar ZorgSaam verplaatsten. Na haar pensionering ondersteunde zij bij het vaccineren van haar collega’s (meerdere dagen per week). 2005 – 2018: lid van de commissie Nationale Kwaliteitsvisitatie Intensive Care, onderdeel van de Nederlandse Vereniging van Intensive Care Verpleegkundigen. Betrokkene was, naast haar rol als kwaliteitsvisiteur, sinds 2011 verantwoordelijk voor het verpleegkundig deel van de rapportages, zowel qua consistentie als qua inhoud. Zij leverde een actieve bijdrage aan de jaarlijkse terugkom- en trainingsdagen voor de medische en de verpleegkundige kwaliteitsvisiteurs. 2013 – 2021: vrijwilliger bij en bestuurslid (2014-2021) van de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen. Betrokkene ontwikkelde mede het kwaliteitsregister voor de verpleegkundigen op de spoedeisende hulp. Zij zette zich in voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de acute zorg in de krimpregio’s, de hoge werkdruk van de verpleegkundigen en de verlaging van de psychosociale arbeidsbelasting middels een tweejarig onderzoek. Zij fungeerde sinds 2015 als voorzitter van de managementcommissie en zette een nationaal netwerk op van SEHmanagers; zij organiseerde tevens netwerkdagen.

Johan van Driessche uit Terneuzen. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

2000 – heden: voorzitter van en vrijwilliger bij de fanfare Vrijheid Eendracht te Lamswaarde. Betrokkene is verantwoordelijk voor de public relations, legt de contacten met andere (muziek)verenigingen en maakt deel uit van diverse commissies, zoals de evenementencommissie. 2004 – heden: bestuurslid, voorzitter (sinds 2004) van en vrijwilliger bij de Vereniging van Eigenaren Ostrea te Terneuzen. Betrokkene stelde o.a. het calamiteitenplan op, houdt contact met externen voor beheer en onderhoud, lost klachten van de bewoners op en handelt schade af.