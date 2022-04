Deze mensen kregen een lintje in de gemeente Sluis

Izaak van Haneghem uit Aardenburg. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Meneer van Haneghem ontvangt zijn Koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor de onderwatersport. Hij was bij onderwatersportvereniging Narwal in Breskens verantwoordelijk voor de duikopleiding en de begeleiding van nieuwe duikers. Naast het opleiden van duikers organiseerde hij duikreizen voor de leden, clubduiken naar wrakken, duikweekenden en zwembadtrainingen in de wintermaanden. Ook is hij zeer actief geweest voor de ondernemersvereniging in Aardenburg. Hij is hier vanaf de jaren ‘70 bij betrokken. Hij heeft de stichting promotie en VVV Aardenburg opgericht en was hier voorzitter van. Vanuit de stichting promotie zijn diverse activiteiten ontwikkeld om de stad Aardenburg te promoten.

Matthieu Janssen uit IJzendijke. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Janssen ontvangt een koninklijke onderscheiding omdat hij al vele jaren een gewaardeerd vrijwilliger is bij diverse besturen van organisaties binnen onze gemeente. Hij is in de periode 2003-2013 actief geweest als secretaris/plaatsvervangend voorzitter van de Stichting Dorpsraad IJzendijke. De heer Janssen zette zich in om van IJzendijke een fijn dorp te maken waar het goed wonen en werken is. Mede dankzij hem kreeg IJzendijke de bijnaam Mauritsstad. In de periode 2012-2020 is de heer Janssen betrokken geweest als lid bij de Raad voor Maatschappelijke en Demografische Ontwikkeling (RMDO) in de gemeente Sluis. Hij heeft zich naast algemeen lid ook jarenlang ingezet als voorzitter van de RMDO Koepel Zorg & Welzijn. Sinds september 2013 is meneer voorzitter van het bestuur van museum Het Bolwerk in IJzendijke. Daarnaast is hij lid van de programmacommissie van het museum, dat jaarlijks diverse activiteiten organiseert voor vrijwilligers, de kinderen van de basisscholen en voor de bewoners van IJzendijke.