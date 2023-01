Deze bijzondere vleermuis is in Nederland uitgestorven, behalve in Zeeuws-Vlaanderen: 'Daar zijn we enorm trots op’

De mopsvleermuis, oftewel barbastella barbastellus, is een bijzonder diertje. Met zijn stompe snuit doet hij denken aan een mopshondje, maar hij laat zich niet gauw zien. De vleermuis is zeldzaam en was zelfs lang uitgestorven verklaard in ons land.

In 2017 werd de vleermuis voor het eerst in 24 jaar weer waargenomen, en wel in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. ,,We zijn er enorm trots op dat we de gastheer zijn”, zegt ecoloog Alex Wieland van Adviesbureau Wieland. Om nog meer te weten te komen over de mopsvleermuis, hebben Adviesbureau Wieland en Ecomark Advies en Beheer op eigen initiatief onderzoek gedaan in 2021 en 2022.