Dethon was te veel een gewoon bedrijf geworden

,,Sommigen zijn bang dat ze móeten. Nieuwskoppen over grote gevolgen voor de medewerkers van Dethon, dat gooit olie op het vuur. Het geeft onrust die niet nodig is. Onze mensen moeten zich kunnen uitspreken, zodat wij weten wat ze willen en kunnen. Als je niet wil; als je wil blijven zitten waar je zit, is het ook prima. Ik wil in ieder geval een slag maken naar een mensgerichte organisatie.”