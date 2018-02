D&T wil verkeerschaos mfc Breskens oplossen

BRESKENS - Het is de hoogste tijd om het parkeerprobleem bij mfc De Korre in Breskens op te lossen, vindt Dorpsbelangen & Toerisme (D&T). De Sluise partij voegt de daad bij het woord en heeft een plan om de verkeerschaos het hoofd te bieden.

Vier keer per dag is het raak rond het mfc, waar onder meer de basisschool in huist. Auto’s parkeren overal rondom het mf, in de straat Ghistelkerke, of blokkeren de afrit van het parkeerterrein om kinderen te halen en brengen.

Aanvankelijk zou er bij de bouw van het mfc een grotere ‘kiss and ride zone’ komen die ook als speelplaats zou dienen. Dat bleek in de praktijk niet mogelijk omdat de combinatie van auto’s en spelende kinderen te gevaarlijk is. Nu schort het echter aan doorstroming en is het parkeerterrein aan de krappe kant.

Extra uitrit

D&T stelt voor om een ontsluiting te maken vanaf het parkeerterrein richting de straat Molenwater. Het bestaande voetpad dat op die plek ligt, moet dan een éénrichtingsweg voor auto’s worden. Op die manier kunnen ouders via Ghistelkerke een rondje over het parkeerterrein rijden om hun kroost af te zetten op school. Als dat werkt, kan er bekeken worden of het nog wel noodzakelijk is om het bestaande aantal parkeerplaatsen uit te breiden.