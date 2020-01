Dennis en Sarah zien ‘brood’ in bakkerijtje in winkelloos Lamswaarde

Leraren in Terneuzen boos over voortrek­ken school in Hoek: ‘Onze school is zwaar aan vervanging toe’

28 januari TERNEUZEN - Teleurgesteld zijn ze, de leerkrachten van basisschool De Steiger in de Terneuzense Rivierenbuurt. Niet hun school, maar De Driesprong in Hoek krijgt als eerste nieuwbouw. ,,Belachelijk", reageerde leerkracht Peter Dieleman op Twitter. ,,Onze school is zwaar aan vervanging toe en de volgorde veranderen is oneerlijk.”