Den Dullaert zet gymmende kinderen zelf op straat

HULST - Uit onvrede over de klachten die scholenkoepels hebben over de veiligheid en de hygiëne in de sporthal van Den Dullaert in Hulst, ontzegt het bestuur van Den Dullaert de drie basisscholen per eind volgende week de toegang. De scholen wachten daar niet op en zoeken nu per direct andere gymruimte.

Volledig scherm Jan van Puyvelde. © Camile Schelstraete ,,Schandalig, dit gaat over de rug van de kinderen", zegt Eddy van Remortel van scholenkoepel Stichting Katholiek Onderwijs Hulst. Jan van Puyvelde, voorzitter/directeur van stichting Den Dullaert belde donderdagochtend Stan van Alphen, van onderwijskoepel Perspecto, en deelde hem mede dat basisschool De Nobelhorst, De Moerschans en De Wereldboom vanaf eind volgende week niet meer welkom zijn in Den Dullaert voor hun gymlessen.

De schoolbesturen hebben besloten zich niet zo de wacht aan te laten zeggen en hebben besloten zelf op te stappen en wel meteen. Vrijdag wordt al niet meer gegymd in Den Dullaert. Van Remortel: ,,Wij hebben nu zulke twijfels of de veiligheid van de kinderen wel geborgd kan worden in de Noordhal, dat we zelf onze conclusies trekken."



Sommeringen

Voor het tweede jaar op rij klagen SKOH en collega Perspecto over mankementen aan gymtoestellen en -materialen in de sporthal (Noordhal) en de gebrekkige hygiëne. Ook ondanks herhaaldelijk sommeren van de gemeente, bleef het bestuur van stichting Den Dullaert weigeren de zaken in orde te maken. Hierdoor krijgen de leerlingen van de drie scholen al zowat een jaar geen fatsoenlijke gymlessen.

De gemeente Hulst, die voor de scholen de huur van de Noordhal voldoet, heeft deze week ingegrepen; het bestuur van Den Dullaert heeft te verstaan gekregen dat er voor het einde van het jaar een keuringsrapport moet liggen waaruit blijkt dat alles in de Noordhal in orde is. Zo niet, dan had de gemeente de Noordhal voor gymlessen willen sluiten. Als reactie hierop liet Van Puyvelde de schoolbesturen weten dat ze niet meer welkom zijn en die lieten op hun beurt weer weten niet eens meer welkom te wíllen zijn.

Vreemd

Wethouder Adri Totté betreurt de gang van zaken. ,,En bovendien is het vreemd dat Van Puyvelde de scholen benaderde, terwijl de gemeente hier partij is. De scholen maken slechts gebruik van de sporthal en hebben het recht te klagen als er zaken niet in orde zijn."

Volledig scherm Zwemmen in Reyaertland. © mark neelemans De scholen en de gemeente zoeken nu naar vervangende gymruimte. Van Remortel: ,,Vrijdag wordt het even behelpen, maar vanaf volgende week komt dat helemaal goed." Momenteel wordt geïnventariseerd waar er plaats is, de gemeente verzorgt indien nodig vervoer met bussen. Er wordt niet alleen naar gymzalen gekeken. Van Remortel: ,,We denken er over van de nood een deugd te maken en indien mogelijk ook zwemlessen in Reynaertland aan te bieden."

Jan van Puyvelde verwijst voor commentaar over Den Dullaert naar zijn advocaat Ron Lensen. Deze verkiest, ondanks herhaaldelijke pogingen, niet te reageren.