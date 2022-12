Den Dullaert wordt een sfeervol restaurant, voor mensen die het fijn vinden om met een groep kerst te vieren

Politie onderzoekt straatroof in Terneuzen waarbij 17-jarige jongen gewond raakte

De politie onderzoekt een straatroof en roept daarbij de hulp in van het publiek. Een 17-jarige jongen uit Terneuzen zou afgelopen donderdag aan het begin van de avond door een man zijn beroofd van onder meer zijn mobiele telefoon. Dat gebeurde nabij de voetbalkooi in de Beukenstraat. Hij raakte daarbij gewond en moest naar de dokter voor behandeling. De verdachte liep na de straatroof in de richting van de Dokweg.

9 december