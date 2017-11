Den Dullaert moet subsidies gemeente Hulst terugbetalen

,,Voor 2017 ontbraken een geactualiseerde onderhoudsplanning en een realistisch beeld van de te verwachten financiële ontwikkeling van Den Dullaert naar de toekomst toe. Ondanks diverse pogingen van ons de ontbrekende stukken alsnog te ontvangen, kregen we ze maar niet", zegt wethouder Adri Totté.



,,Om de voortgang van de activiteiten in Den Dullaert niet in gevaar te brengen, hebben we vorig jaar over 2017 wel een eerste kwartaalvoorschot van 42.000 euro betaald. Maar afgelopen augustus hebben we besloten de subsidieaanvraag verder niet meer in behandeling te nemen. Volgens het college waren en zijn de gesubsidieerde activiteiten in het geding. Bovendien zijn er ook nog de aanhoudende klachten over het optreden van het stichtingsbestuur en het feit dat gemaakte afspraken en toezeggingen niet worden nagekomen."